الجودو يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بالمشاركة في دورة محمد بن حمد للفنون القتالية





أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن بدء التحضيرات الفعلية للجنة الفنية بالاتحاد للمشاركة في «دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب»، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل، إلى 2 مايو المقبلين. وستكون المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتقام من 31 مارس الحالي، إلى 2 أبريل المقبل، محطة اختيار منتخبي الناشئين والناشئات للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي يقام استعداداً للبطولة.

وأوضح محمد جاسم أمين السر المساعد، مسؤول نشاط الجودو المحلي بالاتحاد، أن برنامج اعداد المنتخب سيستمر كما هو، حيث تم اعتماد إقامة المعسكر الخارجي لمنتخبي الناشئين والناشئات في مدينة القيروان التونسية، من 13 أبريل المقبل حتى 23 من الشهر نفسه، وذلك عقب عطلة عيد الفطر، مباشرة، لمدة 10 أيام.

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