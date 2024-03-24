5 فرق تتصدر شطرنجية كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات



افتتح تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، منافسات بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع التي ينظمها الاتحاد، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، منهم 20 أستاذاً دولياً كبيراً.

حضر الافتتاح الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد، وناصر عبد الله بن عامر الأمين العام المساعد، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 4 جولات، حيث تساوت 5 فرق بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، وهي فريق سيجنيتشر تشيس وأكاديمية عدنان «ب» والعين إيه سي إم جي 1، ورويال تشيس سمرقند و«إيه دي سي سي أند إم جي»، فيما تساوت 4 فرق برصيد 7 نقاط، و15 فريقاً بـ 6 نقاط.

ويترأس لجنة حكام البطولة، الحكم الدولي سلمان الطاهر، ومعه هشام الأدهمي، وماجد العبدولي، ونواف المنصوري، وسعيد طارق ونور البلوشي، وعائشة الحوسني.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة في البطولة، التي تعد من أقوى البطولات الرمضانية، من خلال استقطاب هذا العدد من الفرق، بالإضافة إلى المصنفين الدوليين، حيث شارك المصنفون 11 و19 و31 على العالم، وهو دليل قوة البطولة ونجاحها، كما أن البطولة حققت أحد أهداف مجلس الإدارة، بمشاركة الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والأكاديميات بخطة نشاط الاتحاد، وأيضاً يحقق استراتيجية الاتحاد، من خلال نشر اللعبة بين فئات المجتمع، وإبراز المواهب.

ووجّه تريم مطر تريم، الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة، على استضافة البطولة، وإلى الأندية الشطرنجية التي تسهم في تحقيق استراتيجينا وأهدافنا، من خلال البطولات التي يقومون بتنظيمها على مدار شهر رمضان المبارك، الذي يسجل أكبر عدد من البطولات الشطرنجية، التي تحولت إلى مهرجانات كبيرة. كما وجّه الشكر إلى الأكاديميات الخاصة والجاليات والمؤسسات، على تعاونهم مع الاتحاد في كل البطولات.

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