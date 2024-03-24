تم بثها مباشرة في 7 دول .. نجاح عملية نادرة في مصر دون جراحة تقليدية

نجح فريق طبي من كلية طب قصر العيني في مصر، بإجراء عملية نادرة لشاب يعاني من صعوبة في البلع نتيجة إصابته بتعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم بثها مباشرة في 7 دول وهي إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان والمغرب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أوضح الفريق الطبي، أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين نتيجة لمرض "الأكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي.

من جانبه، قال حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إن "هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل".

وأضاف: "دائما البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء".

ويعتبر عسر البلع العرض الأكثر شيوعا لدي مرضى تعذرالارتخاء المريئي، ويكون عسر البلع للمواد الصلبة والسوائل معا وعادة ما يكون موجودا لفترة طويلة وثابتا بعد كل وجبة طعام.

من أعراض المرض ارتداد الطعام غير المهضوم الذي لم يدخل للمعدة ونقص الوزن وحرقة الفؤاد والألم الصدري