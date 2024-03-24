ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
وأشارت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.
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