ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وأشارت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.