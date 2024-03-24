السابع من أكتوبر بداية اللعنة إصدار جديد للكاتب محمد قبها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- صدر حديثا عن دار النشر "جسور الثقافية للنشر والتوزيع" في المملكة الأردنية الهاشمية، ودار النشر "الرعاة للدراسات" في فلسطين، كتاب "السابع من أكتوبر – بداية اللعنة" للكاتب الفلسطيني محمد نبيل كبها.
"السابع من أكتوبر – بداية اللعنة" هو كتاب معرفي، يتحدث عن نشأة "إسرائيل"، ويسرد ما وقع من مجازر وابادات على أهلنا في قطاع غزة خاصّة وفي فلسطين عامّة كقصّة دراماتيكية.
وجاء الكتاب في 183 صفحة من القطع المتوسط، واحتوى ثمانية فصول.
والكاتب هو من مواليد قرية طورة بمحافظة جنين، ويعمل حاليا في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
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