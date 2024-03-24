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السابع من أكتوبر بداية اللعنة إصدار جديد للكاتب محمد قبها

3/24/2024 9:18:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- صدر حديثا عن دار النشر "جسور الثقافية للنشر والتوزيع" في المملكة الأردنية الهاشمية، ودار النشر "الرعاة للدراسات" في فلسطين، كتاب "السابع من أكتوبر – بداية اللعنة" للكاتب الفلسطيني محمد نبيل كبها.

"السابع من أكتوبر – بداية اللعنة" هو كتاب معرفي، يتحدث عن نشأة "إسرائيل"، ويسرد ما وقع من مجازر وابادات على أهلنا في قطاع غزة خاصّة وفي فلسطين عامّة كقصّة دراماتيكية.

وجاء الكتاب في 183 صفحة من القطع المتوسط، واحتوى ثمانية فصول.

والكاتب هو من مواليد قرية طورة بمحافظة جنين، ويعمل حاليا في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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