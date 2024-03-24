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بعد كل هذا الدمار والتضحيات، غزة ما زالت وحدها بقلم رشيد شاهين

3/24/2024 9:18:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لم يبق أحد من قادة المنطقة وكثير من دول العالم إلا وحذر دولة الإبادة من اقتراب شهر رمضان ، ومن ان عليها أن تضع حدا لعدوانها البربري على قطاع غزة او في أسوأ او احسن الحالات الوصول إلى صيغة ما لتخفيف او وقف العدوان الهمجي خلال الشهر الفضيل.

هذه التحذيرات جاءت على خلفية ان نفوس أبناء الأمة "الاسلامية" قد تكون مشحونة بمشاعر الغضب والثورة والتضامن مع أبناء غزة الذين واجهوا وما زالوا عدوانا همجيا بكل المقاييس.

مثل هذه التحذيرات سمعناها في مناسبات عديدة كان آخرها عندما قررت أمريكا نقل سفارتها إلى مدينة القدس.

التحذيرات اتت على أرضية الخشية من "تدهور" الاوضاع وخروج جماهير الامة الاسلامية "بما فيها العربية" إلى الشوارع في ثورة عارمة قد تكون نتائجها "كارثية" على أنظمة بلدانها.

رمضان جاء' وها هو يقترب من منتصفه' ولم تتحرك جماهير الامة في غالبيتها الساحقة وفضلت البقاء خانعة مستكينة' قابلة للذل والهوان الذي يفرض عليها من أنظمة رهنت البلاد والعباد للاجنبي.

لم تتحرك جماهير الامة برغم ان دماء أبناء غزة البواسل وفروا لها فرصة تاريخية قد لا تتكرر في غضون السنوات او العقود القادمة

غزة التي وباجماع العالم تتعرض لما لم تتعرض له اي دولة او شعب منذ الحرب العالمية الثانية، والتي انتفضت على البرابرة الجدد انتصارا للاقصى الذي يفترض انه واحد من اقدس الأماكن بالنسبة لهذه الأمة.

غزة ما زالت وحدها تقاتل نيابة عن امة استطابت الذل والهوان ومن الواضح
انها ستستمر في القتال وحيدة بلا سند الا من قلة قليلة من شرفاء العرب.

لك الله يا غزة
22- 3- 2024

MENAFN24032024000205011050ID1108015201

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