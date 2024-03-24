اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network )
بوينس آيرس/PNN- أعرب اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية في افتتاح مؤتمره الوطني العام، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتنديده بالإبادة الجماعية التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلية.
وقام أكثر من
370 من أعضاء المؤتمر (الممثلين عن جميع المقاطعات والمدن الأرجنتينية)، إضافة إلى العشرات من أعضاء الوفود النقابية المدعوة الذين حضروا من دول أميركا اللاتينية، وأوروبا وإفريقيا، برفع لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وبالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية.
وشارك في فعاليات المؤتمر، رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) رفائيل المصري، حيث وضع أعضاء المؤتمر والحضور في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني أبشع أنواع الإبادة الجماعية منذ 170 يوما، راح ضحيتها أكثر من 32 ألف شهيد و74 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير 75% من القطاع بهدف التهجير القسري والعقاب الجماعي.
وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أبشع الجرائم التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ.
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