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اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

3/24/2024 9:18:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بوينس آيرس/PNN- أعرب اتحاد نقابات العمال الأرجنتينية في افتتاح مؤتمره الوطني العام، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتنديده بالإبادة الجماعية التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلية.

وقام أكثر من
370 من أعضاء المؤتمر (الممثلين عن جميع المقاطعات والمدن الأرجنتينية)، إضافة إلى العشرات من أعضاء الوفود النقابية المدعوة الذين حضروا من دول أميركا اللاتينية، وأوروبا وإفريقيا، برفع لافتات تطالب بالحرية لفلسطين، وبالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية.

وشارك في فعاليات المؤتمر، رئيس الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) رفائيل المصري، حيث وضع أعضاء المؤتمر والحضور في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني أبشع أنواع الإبادة الجماعية منذ 170 يوما، راح ضحيتها أكثر من 32 ألف شهيد و74 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير 75% من القطاع بهدف التهجير القسري والعقاب الجماعي.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أبشع الجرائم التي لم يشهد لها مثيل في التاريخ.

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