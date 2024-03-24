المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ22 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN - دخل المعتقل هاني إبراهيم خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن المعتقل خمايسة من مواليد الجزائر وعاد لأرض الوطن عام 1998، والتحق بجهاز الاستخبارات العسكرية، واعتقل في 24/3/2003، ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.
وأشار إلى أن عائلة المعتقل خمايسة تعيش في الأردن، وتصنفه سلطات الاحتلال ضمن قائمة الأسرى الأردنيين.
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