المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ22 في الأسر

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN - دخل المعتقل هاني إبراهيم خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن المعتقل خمايسة من مواليد الجزائر وعاد لأرض الوطن عام 1998، والتحق بجهاز الاستخبارات العسكرية، واعتقل في 24/3/2003، ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن عائلة المعتقل خمايسة تعيش في الأردن، وتصنفه سلطات الاحتلال ضمن قائمة الأسرى الأردنيين.