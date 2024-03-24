مخاوف أمريكية من حمام دم في رفح وسط إصرار على الاجتياح

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك خشية في الولايات المتحدة من أن تتحول أي عملية لاقتحام رفح جنوبي غزة، إلى "حمام دم".

وأضافت أن الولايات المتحدة تحاول ثني "إسرائيل" عن اجتياح رفح المكتظة بالنازحين، بينما يبرر الاحتلال إصراره على الاجتياح بأن الاستيلاء على رفح من "حماس" مهم للغاية بالنسبة لإستراتيجيتها لكسب الحرب.

وتأمل إدارة بايدن في إقناع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" الذين يزورون واشنطن في الأيام المقبلة بأن قمع "حماس"، التي تتفق الولايات المتحدة و"إسرائيل" على "أنها منظمة إرهابية، لا يتطلب غزوًا بريًا كاملاً لرفح".

حمام دم

وحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأمريكيين يخشون من أن تتحول العملية إلى "حمام دم" يزيد من الغضب العالمي بشأن الحرب "الإسرائيلية" في غزة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته "لإسرائيل": " إن أي هجوم بري على رفح سيُخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويُخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية، ويُخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر".

وفي المقابل كان رد رئيس وزراء الاحتلال واضحًا؛ إذ قال: "إن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدما في عملية برية في رفح بدعم أمريكي أو من دونه".

مُضيفًا بأنه "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على فلول الكتائب هناك".

وأضافت الصحيفة بأن التعنت "الإسرائيلي" يضع إدارة بايدن في موقف صعب أمام الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار ورد الفعل السياسي المحلي الأمريكي الذي يواجهه الرئيس بايدن بشكل مُتزايد من أعضاء حزبه الديموقراطي البارزين، ومن الناخبين الذين يحتاجهم لإعادة انتخابه في نوفمبرالمقبل.

توتر متصاعد

وعلى الجانب الآخر، يواجه الاحتلال انتقادات متزايدة في الداخل، بسبب ركود الحرب في غزة. إذ لم تُحقق "إسرائيل" تقدمًا على الأرض يُذكر بعد احتلال مدينة غزة وخان يونس، أكبر مدينتين في القطاع.

وسمح انسحاب عشرات الآلاف من القوات من غزة "لحماس" بالعودة إلى بعض المناطق التي طهرها الاحتلال في وقت سابق.

كما أدى إحجام نتنياهو عن اتخاذ القرار الصعب بشأن من يجب أن يحكم غزة بعد "حماس" إلى تصاعد التوتر مع الاحتلال، الذي حذر لأسابيع عديدة من أن الفراغ السياسي قد يُفيد "حماس".

واختتمت الصحيفة بالقول، بحسب محللين، إن

تحقيق المزيد من الانتصارات التكتيكية لإسرائيل في رفح، مثل تدمير وحدات "حماس" هناك، لن يضمن بالضرورة مكسبًا إستراتيجيًا دائمًا إذا أعادت الجماعة تشكيل نفسها لاحقًا بفعل غياب إستراتيجية سياسية أوسع للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني.