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الكنائس المسيحية الغربية في بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين

3/24/2024 9:18:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في بيت لحم، اليوم الأحد، بأحد الشعانين.

وترأس راعي كنيسة اللاتين في بيت لحم رامي عساكرية، قداسا في كنيسة القديسة كاترينا في المهد، بمشاركة أبناء الكنيسة، كما ترأس الأب يعقوب أبو سعدى قداسا في كنيسة الروم الكاثوليك ببيت لحم .

وفي كنيستي فاطمة للاتين ببيت ساحور والبشارة في بيت جالا، ترأس عيسى حجازين، وحنا سالم، قداسين.

وسبق القداديس في مختلف الكنائس، دورة في باحات الكنائس ومباركة سعف النخيل.

واختفت خلال إحياء المناسبة الدينية، مظاهر الفرح والبهجة، لما يمر به شعبنا في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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