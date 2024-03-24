الكنائس المسيحية الغربية في بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في بيت لحم، اليوم الأحد، بأحد الشعانين.
وترأس راعي كنيسة اللاتين في بيت لحم رامي عساكرية، قداسا في كنيسة القديسة كاترينا في المهد، بمشاركة أبناء الكنيسة، كما ترأس الأب يعقوب أبو سعدى قداسا في كنيسة الروم الكاثوليك ببيت لحم .
وفي كنيستي فاطمة للاتين ببيت ساحور والبشارة في بيت جالا، ترأس عيسى حجازين، وحنا سالم، قداسين.
وسبق القداديس في مختلف الكنائس، دورة في باحات الكنائس ومباركة سعف النخيل.
واختفت خلال إحياء المناسبة الدينية، مظاهر الفرح والبهجة، لما يمر به شعبنا في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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