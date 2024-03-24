مسيرة استفزازية للمستعمرين في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شارك عشرات المستعمرين المسلحين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بمسيرة استفزازية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن عشرات المستعمرين نظموا بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية انطلقت من حي تل الرميدة وسط الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، حيث أغلقت المنطقة بالكامل، واعتلى جنودها أسطح المنازل ومنعت حركة المواطنين.
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