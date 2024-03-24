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مسيرة استفزازية للمستعمرين في الخليل

3/24/2024 9:18:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- شارك عشرات المستعمرين المسلحين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بمسيرة استفزازية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن عشرات المستعمرين نظموا بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية انطلقت من حي تل الرميدة وسط الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، حيث أغلقت المنطقة بالكامل، واعتلى جنودها أسطح المنازل ومنعت حركة المواطنين.

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