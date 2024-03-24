غالانت يتنصل من مشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تنصل وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء، والذي يستثني اليهود المتشددين“الحريديم” من الخدمة العسكرية.

جاء ذلك في تصريح متلفز لغالانت بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حول مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا في إسرائيل.

وأضاف غالانت:“في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أنه“خلال تلك اللقاءات، رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية”.

وقال إنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.

وتابع غالانت:“موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه”.

وشدد على أنه“لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك”، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس“لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق الأحد، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر منصة“إكس”، إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

وتابع:“هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار”.

ومؤخرا، عاد الجدل الى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة، لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

ولطالما كانت مسألة تجنيد“الحريديم” الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن سفر“الحريديم” إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى“إبادة جماعية”.

(الأناضول)