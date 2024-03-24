لماذا تدفعون أطفالنا نحو خطر الموت؟! سؤال عالماشي- بقلم موفق مطر

MENAFN - Palestine News Network ) لا بد أولا من تسجيل علامة امتياز للإعلام الرسمي الفلسطيني، الذي يرى ويوضح الشهداء، مادون سن الـ 18 أطفالا، ويقدمهم للرأي العام المحلي والعربي والعالمي كبرهان على استهداف اسرائيل لمستقبل الشعب الفلسطيني، في ارض وطنه فلسطين، وفي ذات المنحى لوزارة التربية والتعليم، وكذلك المؤسسات الرياضية والثقافية التي بادرت الى تبني الشهداء الأطفال والفتيان لكونهم تلاميذ وأعضاء في نواد رياضية ومراكز ثقافية،

بالمقابل لدينا سؤال كبير بعلامة استفهام بحجم الوطن: من منح رؤوس حماس، مفتاح التحكم في مصائر أطفال وفتيان الشعب الفلسطيني؟ ومن ذا الذي يأمر الأطفال والفتيان، ويهيئ لهم السبل نحو مصير محتوم؟! في مخالفة صريحة لقيم العقيدة السماوية، والقوانين الانسانية، والقيم الاجتماعية، فالأصل في البطولة أن الآباء يحمون أبناءهم، ولا يزجون بهم إلى (خطر الموت)، ولا يجوز اخضاعهم لرغبات رؤوس حماس الجامحة، الفردية والفئوية واستماتتهم للتحكم بحركة الجماهير في الضفة الغربية، فهذا يعرقل اقناع الرأي العام العالمي بروايتنا الفلسطينية، وملخصها أن اطفالنا ضحايا (ارهاب دولة اسرائيل) القائمة بالاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني يطلب الحماية الدولية وفق القانون الدولي، فجماعة إسماعيل هنية الاخوانية (حماس) تريد رؤية المزيد من الدماء الفلسطينية المسفوكة في الضفة الغربية، وحتى لو كان معظمها اطفالا ونساء كما يحدث في غزة، لإقناع الآخرين (بشعبيتهم) وبأنهم يقودون الجماهير، لكنهم في الحقيقة يدفعون بأطفالنا وفتياننا، وحتى معظم شبابنا كأهداف بلا مقابل وطني، الى حقول رمي جيش الاحتلال الاسرائيلي!!



فقد لاحظنا خلال الشهور الماضية عموما والأيام والأسابيع القريبة تحديدا، ارتفاع وتيرة ارتقاء أرواح أطفال وفتيان برصاص جنود جيش منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصرية، أما الموضوع الذي نضعه أمام الرأي العام الفلسطيني في هذا المقام، فهو فظاعة الاستغلال السياسي لروح واسم (الشهيد الطفل) واسترخاص خسارته من قائمة جيل المستقبل،



يظهر ذلك بكل وضوح، في منشورات النعي التي تجرد الشهيد من خصوصيته كطفل وفتى، وتضمينها عبارات ومصطلحات يكاد لا يحصل على مثلها مقاتلون نظاميون متمرسون وضباط محترفون! أما طغيان صور ومشاهد المسلحين الملثمين، والرايات الحزبية على صور أحزان وآلام أمهاتهم وآبائهم وأشقائهم من الجنسين، وكذلك أصدقائهم، وعلى تداعيات انسانية واجتماعية تطوى –بكل اسف– تحت وطأة الشعارات النارية، فهذا يستوجب وضع علامة استفهام وتعجب، حول دوافع المستغلين، في تقديم صور مغايرة لمعاني (الطفولة والبطولة) و(الأطفال الرجال)، ففعلهم هذا لا علاقة له بجذر ثقافي، ولا باستراتيجية حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وعنايتها المتميزة بأطفال فلسطين من الجنسين، في اطار (مؤسسة الأشبال والزهرات) حيث كان للقائد الوطني والفتحاوي صلاح التعمري –رحمه الله– بالغ الأثر في اعدادهم وفق برامج تربية وتعبئة وطنية، وتثقيفية، ومجتمعية، ومعرفية، وتشجيعهم على الدراسة ونيل الشهادات العلمية العليا

ليكونوا رديفا لمسيرة الكفاح الوطني، ولم يحدث ان زجت القيادة بالأشبال في معارك ميدانية مع قوات الاحتلال، لكنهم في لحظات فارقة قدموا صور بطولات مشرفة، ارغمت جنرالات جيش الاحتلال على الاقرار بكفاءتهم على تكبيد قواتهم خسائر منظورة ومهمة بالجنود والعتاد.