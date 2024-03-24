ألمانيا تتعهد بإيواء 147 شخصاً من غزة لـ”حماية مصالحها السياسية”

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN- منذ بدء تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، وصل عدد الأشخاص الذين تعهدت وزارة الداخلية الألمانية بإيوائهم من قطاع غزة بغرض حماية المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى 147 شخصاً.

جاء ذلك في ردّ من الوزارة على استجواب كتابي من النائبة البرلمانية أندريا ليندهولتس، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت الوزارة أن التعهد بإيواء هؤلاء الأشخاص الذين اقترحتهم وزارة الخارجية يخضع لشرط عدم وجود معلومات تعارض هذه الخطوة في كل حالة فردية. ويتعلق هذا التعهد بالفترة بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى الرابع عشر من آذار/مارس الجاري.

وفي الاستجواب، قالت النائبة ليندهولتس، التي تشغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إنها تريد أن تعرف كيف يمكن ضمان أن هؤلاء الأشخاص لا يتبنّون مواقف معادية للسامية.

وأفادت الوزارة بأن عملية إيواء هؤلاء الأشخاص من غزة تتم بشكل أساسي عبر مصر، مشيرة إلى أنها تجري هناك محادثات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب تدعو لاستبعادهم. وجاء في رد الوزارة القول إن“السلطات الأمنية تقوم بفحص المخاوف الأمنية في كل حالة قبل اتخاذ القرار النهائي بالإيواء”.

ويمكن منح تصريح إقامة لأجانب لدخول ألمانيا من الخارج لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو إنسانية عاجلة. ويتطلب ذلك أن تعلن وزارة الداخلية الألمانية أو أي جهة تعينها الوزارة للحفاظ على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وجود استعداد لإيواء هذا الشخص. وقالت الوزارة للنائبة إنه لا توجد بيانات إحصائية تشير إلى عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بالفعل من بين هؤلاء الذين تم التعهد بإيوائهم.

يذكر أنه بسبب وجود مخاطر على حياة المدنيين في قطاع غزة جراء الضربات الجوية "الإسرائيلية" أو الأعمال القتالية، فضلاً عن الوضع الإنساني الكارثي حالياً في الأراضي الفلسطينية، فإن عدة مؤسسات ألمانية تبذل جهوداً لإجلاء موظفين محليين من هناك.