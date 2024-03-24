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التعاون الإسلامي تدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي الأغوار

3/24/2024 9:18:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة/PNN- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية، بهدف توسيع المستوطنات الاستعمارية، معتبرة أن ذلك يعكس إمعانه في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي، دعوتها للمجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، الى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

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