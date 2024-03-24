التعاون الإسلامي تدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدة/PNN- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية، بهدف توسيع المستوطنات الاستعمارية، معتبرة أن ذلك يعكس إمعانه في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي، دعوتها للمجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، الى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.
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