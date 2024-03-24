مستوطن يطلق النار على فلسطينيين قرب سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- أطلق مستوطن النار من مركبة مسرعة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من بلدة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك بزعم أنهم قاموا برشق المركبات المسافرة على الشارع الرئيسي بالحجارة.

وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، فإن المعلومات الأولية التي تلقتها الأجهزة الأمنية أشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة باتجاه مركبات للمستوطنين.

لكن بعد التحقيق الأولي، أتضح أن مستوطنا أطلق النار خلال سفره مركبته المسرعة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، الذين قاموا برشق المركبات بالحجارة، على حد زعمه.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد ورود أنباء عن تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة عابرة بين مفترق "عمانوئيل" ومفترق "ياكير" في الضفة، أتضح أن أحد السكان "الإسرائيليين" أطلق النار من مركبته على راشقي الحجارة، ولم تقع إصابات، حيث يجري التحقيق في الحادث.