مستوطن يطلق النار على فلسطينيين قرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- أطلق مستوطن النار من مركبة مسرعة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من بلدة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك بزعم أنهم قاموا برشق المركبات المسافرة على الشارع الرئيسي بالحجارة.
وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية"، فإن المعلومات الأولية التي تلقتها الأجهزة الأمنية أشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة باتجاه مركبات للمستوطنين.
لكن بعد التحقيق الأولي، أتضح أن مستوطنا أطلق النار خلال سفره مركبته المسرعة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، الذين قاموا برشق المركبات بالحجارة، على حد زعمه.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد ورود أنباء عن تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة عابرة بين مفترق "عمانوئيل" ومفترق "ياكير" في الضفة، أتضح أن أحد السكان "الإسرائيليين" أطلق النار من مركبته على راشقي الحجارة، ولم تقع إصابات، حيث يجري التحقيق في الحادث.
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