لتحقيق أهداف العفو العام: دعوات لتأهيل السجناء لضمان عدم عودتهم للسجون

مع ترقب الشارع الأردني تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بإعداد مشروع قانون للعفو العام، يرى خبراء أهمية متابعة ظروف الأفراد الذين سيتم الافراج عنهم، لضمان عدم تكرار عودتهم إلى السجون مرة أخرى، وذلك من خلال مراعاة النواحي النفسية والاجتماعية لتسهيل تأقلمهم مع الحياة خارج السجون، ودمجهم في المجتمع دون مواجهة أي تحديات نظرا لنظرة المجتمع السلبية لهم.

ويعد هذا القانون الـ 19 في سلسلة قوانين العفو العام التي تم اقرارھا في المملكة، حيث كان آخرها في عام 2019

والذي شمل مجموعة من المخالفات ، باستثناء جرائم الشرف والإرهاب، ويعتبر هذا القانون الرابع منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999.

ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين تم الافراج عنهم في السنوات السابقة عادوا الى السجون

بسبب تكرار ارتكابهم للجرائم، مما يجعل الخبراء يطالبون بضرورة إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بفعالية لضمان تحقيق أهداف العفو العام وتعزيز التسامح والاندماج في المجتمع.

المدير التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة لسجناء وأسرهم، عبدالله الناصر يشير إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه السجناء بعد خروجهم من السجن هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعداد البرامج للتحقيق الهدف الملكي من نشر الروح الإيجابية والتسامح، مع التركيز على العفو العام كوسيلة للتغلب على التحديات التي يواجهها السجناء بعد إطلاق سراحهم.

وشدد الناصر على أهمية توفير بيئة مناسبة للسجناء بعد الإفراج عنهم، حيث تظهر الدراسات أن وجود أسرة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا يسهل عملية اندماجهم في المجتمع، مقترحا زيادة المشاركة والمسؤولية الاجتماعية من خلال القطاع الخاص والمؤسسات العامة، من خلال دعمهم ماليا وتقديم برامج تأهيلية للسجناء وأسرهم لتعزيز إعادة دمجهم في المجتمع.

ويؤكد على أهمية برامج الرعاية اللاحقة التي تقدم العلاج لصدمة السجين بعد الإفراج، وتعزز من فرص إعادة التأهل للحياة العادية بالمجتمع.





الأبعاد القانونية للعفو العام

وفقا لتقديرات وزارة الداخلية تشير إلى أن نسبة الاكتظاظ بالسجون وصلت إلى 190 في المئة، وأن هناك 25 ألف نزيل في السجون، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 13 ألف نزيل.



وتشير الأرقام الرسمية الى أن تكلفة السجين الواحد للدولة تقدر بحوالي 750 دينار شهريا في مراكز الإصلاح والتأهيل، مما يجعل تكلفة النزلاء في هذه المراكز تصل إلى 18 مليون و750 ألف دينار شهريا.

يقول القاضي المتقاعد، لؤي عبيدات، إن قانون العفو العام يمثل أساسا لفتح صفحة جديدة للسجناء الذين خرجوا

عن أحكام القانون دون أي تمييز بين الجرائم.

ويتطلع عبيدات إلى أن تكون مظلة قانون العفو العام القادمة أوسع وأشمل، وأن تشمل مجموعة واسعة من الجرائم التي استثنيت من العفو السابق، بما في ذلك حقوق التعبير والرأي.

شملت مشاريع القوانين

السابقة للعفو العام

الجرائم بمختلف أنواعها بالإضافة إلى المخالفات المرورية والغرامات، باستثناء تلك التي تمس أمن الدولة سواء داخليا أو خارجيا مثل الإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع،



من جانبه يشير المحامي معاذ المومني إلى أن

مختلف قوانين العفو العام التي صدرت خلال الأعوام السابقة، تركز على مراعاة هذا المشروع للمصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وذلك وفقا لمبدأ العدالة وسيادة القانون،مع عدم التعارض مع متطلبات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

ويوضح المومني أن العفو العام يلغي الجريمة والعقوبة المتعلقة بحق الدولة، ولا يطال حقوق الأفراد إلا إذا نص على ذلك بوضوح،

أن التوجيه الملكي هو من يحدد المعايير للاستثناءات في هذا العفو العام.

بحسب ترجيحات مصادر نيابية مطلعة، من المتوقع أن يدرج مشروع قانون العفو العام الذي أمر به الملك عبدالله الثاني الحكومة بالعمل به على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتوقع عقدها يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبل، على الأقل.

ونوهت أنه من الممكن أن يقر مشروع القانون خلال الجلسة دون إرساله للجنة القانونية، وذلك في إطار حرص المجلس على بدء تنفيذ القانون قبل عطلة عيد الفطر، وقبل انتهاء عمر الدورة العادية التي تنتهي دستوريا في 11 الشهر المقبل، ولإفساح المجال أمام الحكومة لتطبيقه.