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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.42% لتصل إلى مستوى 2483 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1280 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.













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