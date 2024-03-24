بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.42% لتصل إلى مستوى 2483 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1280 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
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