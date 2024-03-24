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لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزيري السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الغاية الرئيسة من إقرار هذا القانون هو الخروج بتشريع يدعم ويُشجع الاستثمار بقطاع السياحة.
وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم عملية الترخيص للمنشآت السياحية، وعدم تركها لمزاجية الموظف المعني، مُشددًا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين بالقطاع.
وبين اليعقوب أهمية أن يكون هناك مسار واضح للمُستثمر في عملية الحصول على الموافقات والترخيص، والعمل على تدريب كوادر البلديات، ونقل خبرات موظفي وزارة السياحة إليهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع المُستثمرين.
وأكد النواب: محمد السعودي، عمر النبر، ناجح العدوان، عبدالله أبوزيد، فراس العجارمة، فواز الزعبي، أسماء الرواحنة، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، هايل عياش، غازي ذنيبات، رمزي العجارمة، علي الطراونة، أهمية النهوض بقطاع السياحة باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُسهم بتشغيل أيدي عاملة كثيرة.
وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت كثيرا على هذا القطاع، مما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر.













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