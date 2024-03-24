الدفاع الروسية: ضربنا منشآت لصناعة الطاقة وتجميع الزوارق المسيرة في أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الضربة أدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، كما تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع قدمتها دول "الناتو" إلى أوكرانيا.
وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت كل أهدافها.
روسيا اليوم
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