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الدفاع الروسية: ضربنا منشآت لصناعة الطاقة وتجميع الزوارق المسيرة في أوكرانيا

3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن قواتها الجوية نفذت ليلا ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة، لمنشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الضربة أدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، كما تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع قدمتها دول "الناتو" إلى أوكرانيا.


وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت كل أهدافها.

روسيا اليوم


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