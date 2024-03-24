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إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإصابة سوري في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة الصويري شرقي لبنان، مشيرا إلى أن حالته حرجة.













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