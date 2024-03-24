إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان
التاريخ
3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإصابة سوري في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة الصويري شرقي لبنان، مشيرا إلى أن حالته حرجة.
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