العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

MENAFN - Al Wakeel News)استلمت جامعة البلقاء التطبيقية مدرسة الأميرة رحمة بنت الحسن الأساسية للبنات، وروضة الأميرة عالية المختلطة في منطقة الشميساني، وقطعة الأرض رقم (206) حوض رقم (60) وادي كديش من أراضي السلط والبالغ مساحتها (8629) م2 من وزارة التربية والتعليم، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين جامعة البلقاء التطبيقية ووزارة التربية والتعليم الخاصة بتحديد وفرز وإعادة تخصيص ونقل ملكية وتوحيد قطع الأراضي بين الطرفين.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني قدم شكره لوزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وكافة المسؤولين في الوزارة على تعاونهم الدائم مع الجامعة، والذي أسفر عن توقيع الاتفاقية الخاصة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل العديد من الأراضي والمنشآت المشتركة بين الجانبين جرى التفاهم على نقل ملكيتها بما يخدم مصلحة الجانبين وتحقيق المنفعة منها.

ولفت الدكتور العجلوني إلى أن كوادر الجامعة المختصة قامت باستلام أراضي مدرسة الأميرة رحمة بنت الحسن الأساسية للبنات، وروضة الأميرة عالية المختلطة في منطقة الشميساني حيث تقدر مساحتهما الإجمالية بـ 3756 م2 ، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدوائر المختصة في الجامعة لإعادة تغيير صفة الاستخدام لهذه المباني المستلمة وعمل التحويرات المناسبة لها؛ حيث سيتم تخصيص هذه المباني لإنشاء فرع لمركز الدراسات والاستشارات والتدريب، ونقل المركز الوطني للتأهيل وتدريب المدربين ومن المتوقع أن يقدما الخدمات التدريبية والاستشارية والدورات للوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص لوجودهما في مركز حيوي واستراتيجي في قلب العاصمة عمان.

وقال الدكتور العجلوني بأنه قد تم نقل ملكية الأرض رقم 206 من أراضي السلط والمحاذية لمستشفى الحسين السلط الجديد بمساحة 8629 م2 إلى جامعة البلقاء التطبيقية، وسيتم البدء بعمل الدراسات الاستشارية والعطاءات لبناء مبنى كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة بمساحة 20 ألف م2 لتكونا مع شقيقتهما كلية الطب مجمعا طبيا متكاملا ليساهم في تعزيز الخدمة الطبية في محافظة البلقاء خاصة والأردن والمنطقة بشكل عام.