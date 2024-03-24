استشهاد 5 من الأطباء والممرضين بمجمع الشفاء

استشهاد 5 من الأطباء والممرضين بمجمع الشفاء
التاريخ
3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة إن الاحتلال قتل 5 من الأطباء والممرضين في مجمع الشفاء الطبي.
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