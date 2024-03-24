أنباء عن تليين إسرائيل موقفها بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم

أنباء عن تليين إسرائيل موقفها بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم
التاريخ
3/24/2024 9:14:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل لينت موقفها بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم وإنها تبحث قضية عودة النازحين للشمال.
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