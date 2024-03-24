أسلوب حياة الBespoke : سامسونج تقدم تجارب مستدامة ومخصصة لشهر رمضان

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- BCW Global) يمثل توفير الوقت والتقليل من المصاريف رغبة مشتركة للجميع. وخلال شهر رمضان، يعدّ تحقيق هذه الأهداف على نحو مستدام أولوية للمستهلكين حول العالم، الذين يسعون لإيجاد طرق تساعدهم على ادخار المصاريف اليومية والحد من التأثير السلبي على البيئة. وتدرك شركة سامسونج أهمية تزويد العملاء بحلول مبتكرة ضمن مجموعة أجهزة Bespoke لتوفير الراحة، والكفاءة والاستدامة، وبالتالي تسهيل إدارة المهام اليومية خلال شهر رمضان. ويجسّد Mode AI Energy، ميزة توفير الطاقة في SmartThings Energy من سامسونج، هذا النوع من الحلول المتوفرة عبر مجموعة ثلاجات Bespoke.
وباعتباره جزءاً من خدمات سامسونج التي تشهد نمواً مستمراً؛ يعدّ تطبيق Samsung Food بمثابة الابتكار الجديد الذي يرتقي بتجربة رمضان الشاملة والمتخصصة التي تقدمها سامسونج لعملائها في شهر رمضان. ولم تعد المهام المختلفة في المطبخ المتصل، من التخطيط والتسوق والتحضير والطهي، تشكل عبئًا منفصلًا، بل أصبحت الآن تعمل بتناغم لتوفير راحة البال بعد يوم صيام طويل. ومن خلال العمل كمساعد شخصي يساعد المستخدمين على اكتشاف أطباق جديدة، يمكن للأشخاص إنشاء خطط وجبات إفطار مخصصة تناسب العديد من الاحتياجات الغذائية باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التطبيق.
توفير الطاقة بسهولة مع Mode AI Energy من SmartThings
في مجال الاستدامة المنزلية، يبرز المطبخ باعتباره المكان المحوري نظرًا لاحتوائه على أجهزة مهمة تظل عاملة على مدار الساعة. وعلى سبيل المثال، يتطلب تخزين الطعام الطازج وجود ثلاجات تعمل دون انقطاع، مما يؤدي إلى استهلاك ثابت للطاقة.
واستجابة لهذا التحدّي، صممت سامسونج ثلاجاتها لتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون مع تعزيز حفظ الطعام. مع وضع AI Energy Mode المعزز بالذكاء الاصطناعي، تتعلم الثلاجة أنماط الاستخدام، مما يخلق خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين سرعة الضاغط ودورة إذابة الثلج لتقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 15٪**. وعلى وجه التحديد، تم تصميم ثلاجات سامسونج Bespoke في Mode AI Energy لمراقبة استهلاك الطاقة وتنظيمه بذكاء، وبالتالي المساهمة في تقليل الاستهلاك الإجمالي، ويحظى هذا الجانب بأهمية خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتبنى الأفراد وعيًا متزايدًا لتعزيز الممارسات المستدامة، وترسيخ أسلوب حياة صديق للبيئة من أجل الاستدامة على المدى الطويل.
خيارات وصفات للإفطار مُعدّة خصيصًا لك ومدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تطبيق Samsung Food
طوال شهر رمضان، يستخدم تطبيق Samsung Food الذكاء الاصطناعي لتخصيص وجبات الإفطار، وتلبية التفضيلات الفردية والاحتياجات الغذائية. وتقوم هذه التكنولوجيا المتطورة بتحليل وتقييم أذواق المستخدمين واحتياجاتهم الغذائية لتنظيم مجموعة واسعة من الأطباق لوجبة الإفطار. سواء كان ذلك يتضمن تعديل مستويات التوابل، أو تلبية رغبات الضيوف، أو التوصية بالوصفات التقليدية، فإن التطبيق يضمن تجربة إفطار مخصصة لكل مستخدم.
وتعد واحدة من الميزات الرائعة لتطبيق Samsung Food هي البحث بكل سهولة عن وصفة طبقك الرمضاني المفضل، ثم تعديلها باستخدام ميّزة تخصيص الوصفة، وتحويلها إلى نسخة نباتية أو خالية من منتجات الألبان. وبفضل واجهته البسيطة والتوصيات الذكية بالذكاء الاصطناعي، يُعيد تطبيق Samsung Food تعريف مفهوم ارتباط الأفراد بشهر رمضان، حيث يجعل من وجبة الإفطار ليس فقط وقتًا للراحة والتأمل ولكن أيضًا تجربة طهي مُرضية مصممة خصيصًا لكل فرد.
عزّز تجربتك الرمضانية مع سامسونج
استجابة للأهمية المتزايدة للاستدامة في الحياة اليومية، تواصل سامسونج ريادة الابتكارات في تصميم ثلاجات Bespoke المصممة لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على الطاقة والموارد في المنزل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. ويتوافق هذا الالتزام مع جوهر شهر رمضان، الذي يؤكّد على الاعتدال وتجنب الإسراف. وفي الوقت نفسه، يعمل تطبيق Samsung Food على تبسيط عملية التخطيط وإعداد وجبات الإفطار، مما يُسهم في تقليل الوقت الذي تقضيه في المطبخ، ويمنحك المزيد من الوقت مع العائلة والضيوف.
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