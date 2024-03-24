Ooredoo الشركة الأولى في الكويت التي تحصل على الاصدار الرابع من الاعتماد العالمي لأحدث معايير أمن بطاقات الدفع

(MENAFN
- BPG Group)
الكويت 23 مارس 2024: بصفتها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تواصل Ooredoo الكويت
سعيها لضمان سرية بيانات العملاء على قنوات الدفع الخاصة بالشركة، حيث أعلنت Ooredoo عن حصولها على الاصدار الرابع من الاعتماد العالمي لمعايير أمن بطاقات الدفع وهي PCI-DSS 4.0 و ISO/IEC 27001:2022 & 27017:2015 لتصبح شركة الاتصالات المتنقلة الوحيدة في المجموعة والأولى على مستوى الكويت التي تنجح باستكمال وتنفيذ أحدث معايير الجودة العالمية.
وقد جاءت هذه الترقية الرسمية لشهادة اعتماد Ooredoo، بعد أن قامت شركة «Control Case»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيف الشركات ضمن هذا المجال، بتقييم وتدقيق امتثال Ooredoo الكويت في تطبيق معيار PCI DSS الأمني لبطاقات الدفع الإلكتروني، الذي يعتبر الشهادة المعتمدة لأهم وأحدث المعايير المصرفية من اتحاد البطاقات الائتمانية، وهي معنية بقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني.
ويذكر أن Ooredoo الكويت قد حصلت على هذه الشهادة في ديسمبر من عام 2016، واستمرت في إحراز مراكز متقدمة ضمن إصداراتها، استكمالاً لخطواتها المهمة نحو تأمين معاملات المستخدمين المالية، التي يتم إجراؤها عبر قنوات الشركة الرقمية المتنوعة للدفع الإلكتروني، بما يشمل تطبيق Ooredoo.
كما يعكس تحديث معيار ISO/IEC 27001:2022 و27017:2015 لنظام إدارة أمن المعلومات، نهج Ooredoo الاستباقي في تعزيز هذه القنوات كافة، واعتمادها لأفضل الممارسات التي تضمن السرية والأمن التام لمستخدمين الخدمات وتوافر أصول الشركة المعلوماتية والبيانات الخاصة بها، بما يعزز مصداقية وموثوقية Ooredoo الكويت، لا سيما في قطاع الأعمال (B2B).
وفي عرض كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، السيد/عبد العزيز البابطين، عن اعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز، الذي يتناغم مع قيم الشركة المبنية على الخصوصية والتواصل الآمن، منوهاً إلى أهمية تحديث هذه الاعتمادات بشكل دوري، كدليل على اهتمام Ooredoo بتحسين قدراتها الأمنية الرقمية بصورة مستمرة، خاصةً في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، الذي يتطلب إعداد بنية تقنية تواكب استخداماته الحديثة، بما فيها قنوات الدفع الإلكترونية.
ان نجاح الشركة في الحصول على هذه الاعتمادات، واستمرارها في إحراز مراكز متقدمة في تجديدها، يعكس خبرة Ooredoo في وضع سياسات محكمة لإدارة المخاطر، والتي تضمن جاهزية الشركة واستعدادها الدائم لمواجهة أي تهديد لأمن وسرية بياناتها، ويثبت التزام Ooredoo الكويت بتوفير بيئة آمنة وموثوقة لجميع مستخدميها..
إن التزام Ooredoo الكويت بمعايير أمان PCI، الضرورية لحماية بيانات حامل البطاقة، يعكس التزامها بحماية المعلومات الحساسة. ويمنح هذا الإنجاز Ooredoo الكويت ميزة استراتيجية، تتمثل في جذب شراكات واتفاقيات تعاون جديدة بين الشركات والمستهلكين وبين الشركات مع الجهات التي تعطي الأولوية للأمن والامتثال.
كما يؤكد هذا الإنجاز ريادة Ooredoo في تلبية متطلبات الأمن والامتثال الصارمة، وتبرز Ooredoo الكويت بين المنافسين وداخل مجموعة Ooredoo، كونها واحدة من الشركات القليلة التي تمكنت من الوصول بمعاييرها لتتوافق مع أحدث إصدارات الـ PCI DSS وISO.
والجدير بالذكر أن الحصول على هذا التجديد قد جاء نتيجة اهتمام فريق عمل Ooredoo بأدق التفاصيل وعملهم الدؤوب، والتزام جميع أعضاء الفريق والشركاء بتحقيق التميّز والتطوير.
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