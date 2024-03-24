Ooredoo الكويت تحتفل بمناسبة عيد الأم على طريقتها الخاصة

(MENAFN
- BPG Group) ]الكويت، 24 مارس [2024 تواصل Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، تقليدها الرسمي للاحتفاء بالأمهات في كل عام والاعتراف بتفانيهن وتضحياتهن في البيت أو العمل، وذلك من خلال حملتها المؤثرة بمناسبة عيد الأم، مجددةً دعمها للأمهات المكافحات العاملات ، وتكريمهن بأساليب مبتكرة تليق بهن وتقدر مثابرتهن.
عرض رسائل تشجيعية على جسور شوارع الكويت:
ووفقاً لالتزامها بتمكين المرأة الكويتية وتشجيعها على اتباع نمط حياة يوازن بين عملها وحياتها، قامت Ooredoo خلال عيد الأم بحملة إعلامية واسعة النطاق، عبرت فيها عن دعمها وامتنانها للأمهات العاملات عبر مجموعة من الرسائل المؤثرة والمشجعة على لافتات الجسور في مختلف مناطق الكويت.
تهدف الشركة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على إسهامات هؤلاء النساء الرائعات، اللاتي تواجهن تحديات يومية حقيقية، لإيجاد التوازن بين مسؤولياتهن تجاه العمل، وواجباتهن في المنزل وتجاه أسرهن، كما تريدُ Ooredoo تذكير كل أم عاملة دائماً بأنها العالم بالنسبة لها كما لعائلاتها.
تقدير الأمهات العاملات في الشركة:
ولم تكتف Ooredoo الكويت بحملتها الإعلامية الخارجية، إذ قامت، وعلى نحو مواز، بلفتة تظهر دعمها وتقديرها للأمهات العاملات في الشركة بذاتها، حيث قامت الشركة بمفاجأة الأمهات العاملات في Ooredoo بمناسبة عيد الأم، للاعتراف بجهودهن الجبارة كأمهات وعاملات في الشركة، وذلك من خلال تقديم تذكارات وهدايا رمزية.
كما أوضحت الشركة استمرارها بخلق بيئة عمل داعمة ومشجعة عبر المشاركات المجتمعية المماثلة، اعترافهاً منها بأهمية تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة خارج العمل.
مساهمة في ذلك بوضعها سياسات تمكين عادلة للآباء والأمهات العاملين، بممارسات سليمة لتنفيذ تلك السياسات بما يضمن تحقيق الاستدامة للشركة، واستدامة نجاح هؤلاء الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية.
ويتجلى ذلك في مبادرات مؤسسية قامت الشركة بابتكارها خصيصا لدعم وتحفيز موظفاتها من الامهات لتعزيز روابطها العائلية والشعور بالاستقرار الأسري، بالإضافة إلى مساعدتهن على تحقيق التوازن الفعّال بين دورهن المهني والأسري.
وفي هدفها نحو تسهيل إدارة المسؤوليات بشكل فعال لجميع الموظفين، خاصة الأمهات العاملات، تؤكد Ooredoo الكويت على التزامها بتمكين المرأة الذي يُعدُ ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، وهو ما يتجلى في اهتمام الشركة بالمساواة في الرواتب والمعاملة، والمساواة في تمثيل الجنسين في فرق القيادة ومجالس الإدارة، وتساوي فرص الاستفادة من الدورات التدريبية وفرص التقدم في المسار الوظيفي.
كما تلتزم Ooredoo بتحقيق المساواة وعدم التمييز من خلال الاستثمار في تبني المواهب المحلية وتطوير الكوادر الوطنية من الإناث الكويتيات، بفرص تدريب وبناء المهارات متكافئة، مع كل وسائل الدعم اللازمة.
وبصفتها شركة رائدة في مجالها على مستوى المنطقة، تواصل Ooredoo سعيها الدؤوب لبناء إرث مستدام للجميع، حيث يكون رأس المال البشري في قمة أولوياتها، وتمكينه يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها. كما تعكس مبادرات الشركة المستمرة، جهودها الثابتة في توسيع نطاق أعمالها، من خلال رعاية موظفيها ومساعدتهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة. وهذا بدوره يسمح للشركة بإحداث فرق ملموس في المجتمعات التي تخدمها.
وبينما تظهر الشركة توافقها مع احتياجات الموظفات في تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والمسؤوليات العائلية، تظل Ooredoo الكويت ثابتة في التزامها بتطوير عالم موظفيها وعملائها على حد سواء، ومن خلال حملة عيد الأم وجهودها المستمرة، تؤكد Ooredoo مكانتها كشركة مسؤولة اجتماعياً، تكرس جهودها لإحداث تأثير إيجابي في حياة موظفيها والمجتمع بأسره.
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