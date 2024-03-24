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مجموعة أباريل تطلق النسخة الأولى من فعالية“سكتشرز سوشل” في الرياض

3/24/2024 8:18:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجزئة والتسوّق، بكل فخر الإطلاق الناجح للنسخة الأولى من فعالية” سكتشرز سوشل” التي أقيمت في ذا فيو مول الرياض بتاريخ 6 مارس 2024. حيث شهدت هذه الفعالية الكشف عن أحدث تشكيلات سكتشرز مثل مجموعة سكتشرز أونو، ومجموعة سكتشرز ستريت، وتشكيلة العيد محدودة الإصدار بإطلالة مميزة على مدينة الرياض النابضة بالحياة. حيث تمحور الحدث الافتتاحي حول تشكيل روابط مميزة وتقديم تجارب استثنائية ساهمت في جذب اهتمام جمهورها وخلق أجواء تفاعلية مفيدة.

وأضافت مشاركة حسن الغنيم لمسة واضحة من التفاعل في الحدث. ومن خلال تقديم محتوى تفاعلي لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن سكتشرز نجحت في جذب اهتمام جمهورها وخلق أجواء تفاعلية مفيدة. حيث ساهمت هذه الفعاليات إثراء أجواء الأمسية بحضور عدد من أبرز المؤثرين والشخصيات الإعلامية.

تهدف سكتشرز، العلامة الرائدة في مجالات أسلوب الحياة والأداء تحت مظلة مجموعة أباريل، على تحطيم الصورة النمطية من خلال التفاعلات الإبداعية للمجتمع والتي لا تركز فقط على الفعاليات الرياضية فحسب. هذا الحدث سلط الضوء على التزام العلامة باستراتيجيات التفاعل الابتكاري التي تترك انطباعاً دائماً على جمهورها عبر الكشف عن مجموعة سكتشرز أونو التي تشتهر بالتوسيد الهوائي للراحة المطلقة، ومجموعة سكتشرز ستريت التي تجلب أسلوب الشارع للأزياء الأداء الرياضي، وتشكيلة العيد الحصرية التي تجمع بين الأناقة التقليدية والتصميم المعاصر.

” سكتشرز سوشل” هي انعكاس للاستراتيجية الابتكارية للعلامة التجارية حول التفاعل المجتمعي، حيث تضع معايير جديدة للمبادرات المستقبلية. وباستمرار سكتشرز في استكشاف أفق جديدة فإن هذه المبادرات تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانتها في قطاعات أسلوب الحياة والأداء. وتعد بمستقبل باهر للعلامة وجمهورها.

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