مجموعة أباريل تطلق النسخة الأولى من فعالية“سكتشرز سوشل” في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجزئة والتسوّق، بكل فخر الإطلاق الناجح للنسخة الأولى من فعالية” سكتشرز سوشل” التي أقيمت في ذا فيو مول الرياض بتاريخ 6 مارس 2024. حيث شهدت هذه الفعالية الكشف عن أحدث تشكيلات سكتشرز مثل مجموعة سكتشرز أونو، ومجموعة سكتشرز ستريت، وتشكيلة العيد محدودة الإصدار بإطلالة مميزة على مدينة الرياض النابضة بالحياة. حيث تمحور الحدث الافتتاحي حول تشكيل روابط مميزة وتقديم تجارب استثنائية ساهمت في جذب اهتمام جمهورها وخلق أجواء تفاعلية مفيدة.
وأضافت مشاركة حسن الغنيم لمسة واضحة من التفاعل في الحدث. ومن خلال تقديم محتوى تفاعلي لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن سكتشرز نجحت في جذب اهتمام جمهورها وخلق أجواء تفاعلية مفيدة. حيث ساهمت هذه الفعاليات إثراء أجواء الأمسية بحضور عدد من أبرز المؤثرين والشخصيات الإعلامية.
تهدف سكتشرز، العلامة الرائدة في مجالات أسلوب الحياة والأداء تحت مظلة مجموعة أباريل، على تحطيم الصورة النمطية من خلال التفاعلات الإبداعية للمجتمع والتي لا تركز فقط على الفعاليات الرياضية فحسب. هذا الحدث سلط الضوء على التزام العلامة باستراتيجيات التفاعل الابتكاري التي تترك انطباعاً دائماً على جمهورها عبر الكشف عن مجموعة سكتشرز أونو التي تشتهر بالتوسيد الهوائي للراحة المطلقة، ومجموعة سكتشرز ستريت التي تجلب أسلوب الشارع للأزياء الأداء الرياضي، وتشكيلة العيد الحصرية التي تجمع بين الأناقة التقليدية والتصميم المعاصر.
” سكتشرز سوشل” هي انعكاس للاستراتيجية الابتكارية للعلامة التجارية حول التفاعل المجتمعي، حيث تضع معايير جديدة للمبادرات المستقبلية. وباستمرار سكتشرز في استكشاف أفق جديدة فإن هذه المبادرات تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانتها في قطاعات أسلوب الحياة والأداء. وتعد بمستقبل باهر للعلامة وجمهورها.
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