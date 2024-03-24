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تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صبا مبارك قبل عرضه

3/24/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل" لحظة غضب" الذي تخوض به الفنانة صبا مبارك سباق دراما رمضان، حيث تدور أحداث العمل في إطار تشويقي حول جريمة قتل.
واستطاعت "لها" الحصول على تفاصيل الحلقة الأخيرة من العمل، وذلك قبل عرضها لننفرد بكشف تفاصيل نهاية المسلسل.


وتدور أحداث الحلقة حول محاولة صبا مبارك قتل محمد شاهين، بعدما يأتي لمنزلها ويحاول قتلها وأخذ ثأر شقيقه الذي قتلته، ليتم الحكم على صبا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التخلص من جثة زوجها، الذي جسد شخصيته الفنان محمد فراج وقتلته ضمن أحداث الحلقات الأولى، حيث تكتشف الشرطة وجود فيديو مسجل لها وهي تحاول إلقاء الجثة في النيل.

لها

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