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براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة

3/24/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في مبادرة "قصة تِك" الرائدة، لتشغيل (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزارة إنها تدعم 100% من أجور الخريجات بقيمة 300 دينار شهريا، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهراً .
وأوضحت أن المعايير والشروط للمسابقة كما يلي:


أن يكّن المتقدمات من خريجات تخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأولوية لسكان المحافظات خارج عمان وللخريجات الحاصلات على أعلى المعدلات

شرط التعطل عن العمل لآخر 3 أشهر.

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