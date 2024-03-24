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لافروف: سبب تصرفات الغرب يعود لرغبته بمنع روسيا من أن تصبح دولة عظمى

3/24/2024 8:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إن تصرفات دول الغرب في أوكرانيا تمليها الرغبة في منع روسيا من أن تصبح قوة عظمى.
وتعليقا على الرأي السائد في بلغراد بأن الحرب الدائرة في أوكرانيا اليوم لم تبدأ في عام 2014، ولا بعد الانقلاب في كييف عام 2014، بل في عام 1999، عندما توقف الغرب عن إخفاء كل تطلعاته للعدوان، أكد لافروف أن هذا الطرح يتوافق تماما مع الموقف الروسي، الذي أوضحه الرئيس فلاديمير بوتين مرات كثيرة مؤخرا.

ووفقا له، "بدأ ذلك بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي، وشعر الأمريكيون بأنه لم يعد هناك أي منافس على الجانب الآخر من الميدان. لقد رغبوا في تحويل روسيا إلى قوة إقليمية لا أكثر مع عدد كبير من المستشارين الأمريكيين في كل المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية الروسية".
ويرى لافروف أن دول الغرب المهيمنة حاولت إدامة هيمنتها من خلال "العيش على حساب الآخرين".
وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة بقيت لوحدها كأكبر وأقوى دولة. وسرعان ما باشرت بتحويل كل طموحاتها إلى إجراءات عملية.

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