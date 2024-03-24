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العراق يعزي بضحايا هجوم كروكوس

3/24/2024 8:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" للحفلات بضواحي موسكو، ووصفه بالجريمة الجبانة، وقدم تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رشيد في رسالة إلى نظيره الروسي، نشرت صورة منها الخارجية الروسية في حسابها على "تلغرام" اليوم الأحد: "تلقينا بأسف خبر الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات في موسكو، وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء".


وأعرب رشيد عن إدانة العراق لهذا "الفعل الإجرامي الجبان"، مؤكدا وقوف بلاده مع روسيا في مواجهة مثل هذه الأفعال الشنيعة، متمنيا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

روسيا اليوم


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