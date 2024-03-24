العراق يعزي بضحايا هجوم كروكوس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" للحفلات بضواحي موسكو، ووصفه بالجريمة الجبانة، وقدم تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رشيد في رسالة إلى نظيره الروسي، نشرت صورة منها الخارجية الروسية في حسابها على "تلغرام" اليوم الأحد: "تلقينا بأسف خبر الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات في موسكو، وسقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء".
وأعرب رشيد عن إدانة العراق لهذا "الفعل الإجرامي الجبان"، مؤكدا وقوف بلاده مع روسيا في مواجهة مثل هذه الأفعال الشنيعة، متمنيا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
روسيا اليوم
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