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المربية الفاضلة فايزة الشخانبة في ذمة الله

3/24/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" صدق الله العظيم.
تسليمًا وإيمانًا بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى عائلة شخانبة إلى رحمة الله تعالى المربية الفاضلة فايزة كساب عبد العزيز الشخانبة "أم مناف"، والدة الدكتور مناف عبدالله الهاشم، والمربية أمل سليمان الشخانبة، وشقيقة المرحوم عبدالعزيز والمرحوم شراري، وفايز وفواز وعايد وجواد والمرحوم محمد، وشقيقة دلال وعربية وعايدة ونهاد والمرحومة زريفة والمرحومة ريوف وزرايف وهنية ورخية.


سيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر الغد من مسجد الحمد لمثواها الأخير في مقبرة مادبا وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة المتقاعدين العسكريين في مادبا.


إنا لله وإنا إليه راجعون

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