حزب الله: استهدفنا تجهيزات بموقع الراهب الإسرائيلي

حزب الله: استهدفنا تجهيزات بموقع الراهب الإسرائيلي
التاريخ
3/24/2024 8:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا تجهيزات تجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي وحققوا إصابة مباشرة.
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