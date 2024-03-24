زين والجامعة الأردنية تتعاونان لتنفيذ أنشطة مجتمعية مُستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعزيزاً لدورها ومساهماتها بدعم القطاع الصحي والمجتمع المحلي؛ وقّعت شركة زين مُذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية للتعاون في تنفيذ عدّة نشاطات مجتمعية لا سيما في مجال الرعاية الصحية.



ووقّع مذكرة التفاهم كلاً من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.



وأكدت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه للقطاع الصحي وحرصها على استمرار المساهمة في تنميته، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، تماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة ضمن مبادراتها وبرامجها للمسؤولية المجتمعية.



وبموجب هذا التعاون ستقوم الجامعة الأردنية ممثلة بأعضاء هيئة التدريس في كلية طب الاسنان وطلبتها وبالتعاون مع عيادة زين المجانية المُتنقلّة بتنظيم زيارات وجولات دورية لدور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية وصرف الأدوية لنزلاء الدور.



يُشار إلى أن عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال أُنشئت عام 2002 لخدمة الأطفال في القُرى والمناطق الأقل حظاً باستمرار وعلى مدار العام، إذ تحتوي على تجهيزات طبية متكاملة ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال حتى الآن 253 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، فيما لا تقتصر خدمات العيادة على الأطفال، إنما تخدم مختلف الأعمار وفي جميع أنحاء المملكة إذا دعت الحاجة.