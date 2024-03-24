غوتيريش: هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.
وبين أنه كان حزينا خلال تناوله الإفطار أمس عندما عرف أن أغلبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة.
ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة فورا ودون شروط وإنهاء المعاناة في القطاع.
وأشار إلى أن الطريق الوحيد لنقل المساعدات إلى غزة هو الطريق البري.
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