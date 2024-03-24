غوتيريش: هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.



وبين أنه كان حزينا خلال تناوله الإفطار أمس عندما عرف أن أغلبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة.



ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة فورا ودون شروط وإنهاء المعاناة في القطاع.



وأشار إلى أن الطريق الوحيد لنقل المساعدات إلى غزة هو الطريق البري.

