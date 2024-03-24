قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة وتضربها بأحزمة نارية تشعل غضب رواد مواقع التواصل
أيمن فراج: بتنادي على اموات ما بتلاقي رد
نور عاشور ناشطة من غزة : حزام ناري وغارات مستمرة على مدينة رفح لم نشهدها من قبل !
يارب سلم
ياسمين حصوة: اللهم إنا نشكو إليك خذلان الخاذلين وإجرام المجرمين وقلة حيلةٍ تجثو على صدورنا كالموت
اللهم هيّئ لنا سبل نصرتهم ويسّر لنا طريق الدفع عنهم
إليك المشتكى وحسبنا أنت ونعم الوكيل
ميساء علقت: عندما اخترقو كل القوانين عملو شي اسمو قانون و عملولو مواد بس نحنا لي لازم نطبقها هم فوق القانون بس في عدل اكبر من قوانينهم العرجاء رح يفوتو على ميزان الحق كلهم و رح يتحاسبو على اصغر عملة قبل اكبرها الحمد لله على وحود عدالة الاهية
صعب الحراسيس: يا مسلم ، يا عربي ، يا عالم .. يا شيخ .. يا رجل دين .. يا مفتي ، يا مسؤول ، يا إنسان !!
إن لم تغضب الآن ، فمتى تغضب !؟
استشهاد أم وجنينها بعد إغتصابها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُستشفى الشفاء بمدينة غزة.
إسراء المدلل: ماحدش يقول يا غزة يلا ... هاي غزة .. لحالها. فلسطين يا هي غزة بس يا غزة هي فلسطين. لا يمكن يكون زي غزة مكان. ماحدش شايفنا عار عار وخذلان ليوم الدين لكل عربي مسلم وغير مسلم يا بلاد العروبة يا بلاد أكلتها العبودية
حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان الزميل أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل
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