قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة وتضربها بأحزمة نارية تشعل غضب رواد مواقع التواصل

أيمن فراج: بتنادي على اموات ما بتلاقي رد

نور عاشور ناشطة من غزة : حزام ناري وغارات مستمرة على مدينة رفح لم نشهدها من قبل !

يارب سلم

ياسمين حصوة: اللهم إنا نشكو إليك خذلان الخاذلين وإجرام المجرمين وقلة حيلةٍ تجثو على صدورنا كالموت

اللهم هيّئ لنا سبل نصرتهم ويسّر لنا طريق الدفع عنهم

إليك المشتكى وحسبنا أنت ونعم الوكيل

ميساء علقت: عندما اخترقو كل القوانين عملو شي اسمو قانون و عملولو مواد بس نحنا لي لازم نطبقها هم فوق القانون بس في عدل اكبر من قوانينهم العرجاء رح يفوتو على ميزان الحق كلهم و رح يتحاسبو على اصغر عملة قبل اكبرها الحمد لله على وحود عدالة الاهية

صعب الحراسيس: يا مسلم ، يا عربي ، يا عالم .. يا شيخ .. يا رجل دين .. يا مفتي ، يا مسؤول ، يا إنسان !!

إن لم تغضب الآن ، فمتى تغضب !؟

استشهاد أم وجنينها بعد إغتصابها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُستشفى الشفاء بمدينة غزة.

إسراء المدلل: ماحدش يقول يا غزة يلا ... هاي غزة .. لحالها. فلسطين يا هي غزة بس يا غزة هي فلسطين. لا يمكن يكون زي غزة مكان. ماحدش شايفنا عار عار وخذلان ليوم الدين لكل عربي مسلم وغير مسلم يا بلاد العروبة يا بلاد أكلتها العبودية

حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان الزميل أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل