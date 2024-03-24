Sunday, 24 March 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

3/24/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Amman Net) قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة وتضربها بأحزمة نارية تشعل غضب رواد مواقع التواصل

أيمن فراج: بتنادي على اموات ما بتلاقي رد

نور عاشور ناشطة من غزة : حزام ناري وغارات مستمرة على مدينة رفح لم نشهدها من قبل !
يارب سلم

ياسمين حصوة: اللهم إنا نشكو إليك خذلان الخاذلين وإجرام المجرمين وقلة حيلةٍ تجثو على صدورنا كالموت

اللهم هيّئ لنا سبل نصرتهم ويسّر لنا طريق الدفع عنهم
إليك المشتكى وحسبنا أنت ونعم الوكيل

ميساء علقت: عندما اخترقو كل القوانين عملو شي اسمو قانون و عملولو مواد بس نحنا لي لازم نطبقها هم فوق القانون بس في عدل اكبر من قوانينهم العرجاء رح يفوتو على ميزان الحق كلهم و رح يتحاسبو على اصغر عملة قبل اكبرها الحمد لله على وحود عدالة الاهية

صعب الحراسيس: يا مسلم ، يا عربي ، يا عالم .. يا شيخ .. يا رجل دين .. يا مفتي ، يا مسؤول ، يا إنسان !!
إن لم تغضب الآن ، فمتى تغضب !؟
استشهاد أم وجنينها بعد إغتصابها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُستشفى الشفاء بمدينة غزة.

إسراء المدلل: ماحدش يقول يا غزة يلا ... هاي غزة .. لحالها. فلسطين يا هي غزة بس يا غزة هي فلسطين. لا يمكن يكون زي غزة مكان. ماحدش شايفنا عار عار وخذلان ليوم الدين لكل عربي مسلم وغير مسلم يا بلاد العروبة يا بلاد أكلتها العبودية

حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان الزميل أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قوات الاحتلال تحاصر مجمعات طبية في غزة حديث مواقع التواصل

MENAFN24032024000209011053ID1108015048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث