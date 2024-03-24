ملبار للذهب والألماس تحتفل بيوم الأم بعروض عالمية

احتفلت ملبار للذهب والألماس، وهي سادس أكبر متاجر التجزئة للمجوهرات على مستوى العالم مع أكثر من 340 قاعة عرض في 13 دولة، بيوم الأم مع مجوهرات رائعة مصنوعة من الذهب والألماس المعتمد، ومثالية للإهداء.

وبالاحتفاء بهذه المناسبة الخاصة، تُبرز ملبار للذهب والألماس دور الأمهات في حياة الفرد وفي تنشئة الأجيال القادمة لخلق مجتمعات أسعد وأكثر صحة.

وجزءاً من الحملة، أطلقت ملبار للذهب والألماس أيضاً قلادات أمي الخاصة وبعيار 18 قيراطاً، ويكرم تصميم هذه المجوهرات الفريدة الرابطة بين الأم وطفلها بشكل خاص وهو خيار هدية مثالي لكل من يبحث عن التعبير عن حبه غير المشروط. وإضافة إلى المجموعات الخاصة، تتوافر أيضاً تشكيلة لا تُعد ولا تُحصى من المجوهرات بأنماط تقليدية ومعاصرة في قاعات العرض التابعة للعلامة التجارية.

وتماشياً مع تفضيلات المجوهرات المتغيرة باستمرار لقاعدة عملائها متعددة الثقافات والجنسيات، تتخذ ملبار للذهب والألماس باستمرار تدابير لتحديث محفظتها من التصميمات، والتي تشمل أيضاً إنشاء متجر مستقل حصرياً للعملاء المحليين في المنطقة المعنية، وهي رائدة في تقديم جودة استثنائية وصوغ سياسات تتمحور في شأن العملاء، وتتم حماية جميع المشتريات من ملبار للذهب والألماس عبر «وعد ملبار»، الذي يتضمن قيمة استبدال 100% لمجوهرات الذهب والألماس، وإعادة شراء مضمونة، والماس المختبر والمعتمد، وضمان صيانة مدى الحياة للمجوهرات، والمنتجات من مصادر مسؤولة وأكثر من ذلك بكثير.

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