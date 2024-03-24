بوجاتشار دراج فريق الإمارات يتصدر المرحلة السادسة والتصنيف العام لطواف كاتالونيا

صعد تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إلى منصة التتويج بالمرحلة السادسة من طواف "كاتالونيا" الذي أقيم من "بيرجا إلى كويرلات"، لمسافة 154 كم، بفضل انطلاقته الفردية القوية، محققا انتصاره الرابع خلال الموسم الحالي، ومعززا صدارته للتصنيف العام للسباق.

وعقب سيطرة فريق الإمارات على السباق في النصف الأول من المرحلة، هاجم الدراج السلوفيني قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 29 كيلومتراً، وتبقى 2.6 كيلومتر إلى قمة جبل كولادا دو سان إسديري، محققاً تقدماً وصل إلى 55 ثانية عن أقرب منافسيه، وهما ميكل لاندا من فريق "سودال كويكستب" وإيجان بيرنال، من فريق" إنيوس جرينادييرز".

وكان بوجاتشار قد تمكن من الحفاظ على تقدمه على الدراجين بيرنال، ولاندا اللذان لحقا به أيضاً قبل الختام، لكنه تمكن من عبور خط النهاية بفارق 57 ثانية عنهما.

وتبقى الآن مرحلة واحدة فقط في سباق طواف كاتالونيا 2024، انطلاقاً من برشلونة وعودة إليها، في طريق يبلغ طوله 145.3 كيلومتر مع 6 لفات على جبل "ألت دي مونتجويك"، فيما يظل كابتن فريق الإمارات متصدراً الترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية على لاندا.

وقال تادي بوجاتشار في تصريحات له عقب السباق أمس " كانت مرحلة صعبة للغاية، سيطرنا على الأداء منذ البداية بطريقة مميزة، ولكن عندما حان الوقت للتعامل مع المرتفعات الشديدة، حاول فريق "فيزما لييس أبايك" وضع وتيرة أكثر صعوبة للسباق مما أدى إلى تخلف بعض الدراجين من مجموعتنا".

وفي إيطاليا اسدل الستار على المرحلة الأخيرة من سباق "كوبي إي بارتالي"، والذي أقيم من "فورلي" وعاد إليها، لمسافة 157.9 كم، وفاز به جينو بيركموز من فريق "لوتو دستني"، على حساب

لوكاس نيروكار من فريق "إيف - إيزي بوست".

كما أنهى دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات، المرحلة الخامسة والأخيرة من السباق في المركز العاشر، بعد أن تصدر أفضل مجموعة دراجين خلال الصعدات التي مر عليها السباق في ذلك اليوم وبعد أن حاول الهجوم قبل نهاية السباق بحوالي 8 كيلومترات.

وحصل المتسابق الإيطالي في فريق الإمارات، الذي فاز بالمرحلة الثانية من السباق، على المركز الثالث في التصنيف العام النهائي، بفارق 10 ثوان عن الفائز كوين بومان من فريق "فيزما لييس أبايك"

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