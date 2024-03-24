Sunday, 24 March 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تعلن استهداف سفينتين روسيتين بهجمات على القرم

3/24/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات شنها الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو، كما استهدف مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية قصف الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعيَّن من قبل روسيا قال، في وقت سابق، إن أوكرانيا شنَّت هجوماً جوياً كبيراً، وإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني: «نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم».

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، عبر «تليغرام»، إن البنية التحتية للنقل، بما في ذلك قوارب الركاب، تضررت جزئياً.

وأضاف: «من بين ستة قوارب، تحطمت نوافذ خمسة، وعلى مدار النهار، سيتم استبدال نوافذ القوارب المهمشة، وبمجرد إصلاحها ستعود للعمل».

وقال رازفوزاييف إن ثلاث حافلات ركاب و13 حافلة مدرسية وحافلة كهربائية واحدة من بين المركبات التي لحقت بها أضرار خلال الهجمات الليلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108015029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث