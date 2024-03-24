أوكرانيا تعلن استهداف سفينتين روسيتين بهجمات على القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات شنها الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو، كما استهدف مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.
ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية قصف الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعيَّن من قبل روسيا قال، في وقت سابق، إن أوكرانيا شنَّت هجوماً جوياً كبيراً، وإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.
وقال الجيش الأوكراني: «نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم».
وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، عبر «تليغرام»، إن البنية التحتية للنقل، بما في ذلك قوارب الركاب، تضررت جزئياً.
وأضاف: «من بين ستة قوارب، تحطمت نوافذ خمسة، وعلى مدار النهار، سيتم استبدال نوافذ القوارب المهمشة، وبمجرد إصلاحها ستعود للعمل».
وقال رازفوزاييف إن ثلاث حافلات ركاب و13 حافلة مدرسية وحافلة كهربائية واحدة من بين المركبات التي لحقت بها أضرار خلال الهجمات الليلية.
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