أوكرانيا تعلن استهداف سفينتين روسيتين بهجمات على القرم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين في هجمات شنها الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو، كما استهدف مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولم يشر بيان الجيش إلى كيفية قصف الأهداف، لكن حاكم سيفاستوبول المعيَّن من قبل روسيا قال، في وقت سابق، إن أوكرانيا شنَّت هجوماً جوياً كبيراً، وإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

وقال الجيش الأوكراني: «نجحت قوات الدفاع الأوكرانية في ضرب سفينتي الإنزال الكبيرتين آزوف ويامال ومركز اتصالات والعديد من منشآت البنية التحتية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في شبه جزيرة القرم».

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، عبر «تليغرام»، إن البنية التحتية للنقل، بما في ذلك قوارب الركاب، تضررت جزئياً.

وأضاف: «من بين ستة قوارب، تحطمت نوافذ خمسة، وعلى مدار النهار، سيتم استبدال نوافذ القوارب المهمشة، وبمجرد إصلاحها ستعود للعمل».

وقال رازفوزاييف إن ثلاث حافلات ركاب و13 حافلة مدرسية وحافلة كهربائية واحدة من بين المركبات التي لحقت بها أضرار خلال الهجمات الليلية.

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