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اختتام بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف

3/24/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف التي أقيمت في فندق ومنتجع دانات العين بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 8 دول.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأكد الطاهر أن المشاركة الكبيرة من لاعبي ولاعبات 8 دول تعكس النجاح الكبير للمبادرات العيناوية ومسابقات أجندة شهر مارس التي ساهمت في نشر الشطرنج بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي مثمناً دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في الإمارة وصولا إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية كمؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

وتوج الدولي الإماراتي عبدالله يونس الخميري بكأس بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف بعد تساوى ثلاثة لاعبين من الإمارات في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من 7 جولات ولكن أنظمة كسر التعادل منحت كأس البطولة والميدالية الذهبية إلى الشاب الواعد عبدالله يونس الخميري بينما حصل هزاع صلاح على الميدالية الفضية كما حقق الطبيب الشاب عبدالعزيز الشامسي على الميدالية البرونزية.

وأقيمت بطولة كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج الخاطف وفقا للنظام السويسري من 7 جولات يحصل فيها كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة من بداية المباراة وفقا لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.

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