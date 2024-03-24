اندماج «دواك» و«تروث» يمنح دونالد ترامب 3 مليارات دولار

وافق مساهمو شركة «ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب Digital World Acquisition Corp»، والمعروفة اختصاراً بـ «DWAC دواك»، على الاندماج مع شركة وسائل التواصل الاجتماعي «تروث»، التي تمتلكها شركة دونالد ترامب، وذلك بعد التصويت الذي أُجري يوم الجمعة الماضية، وسط توقعات بأن يجني الرئيس الأمريكي السابق نحو 3 مليارات دولار أو أكثر جراء هذا الاندماج.

ويأتي هذا التصويت، بعد مرور حوالي عامين ونصف العام، على إعلان الشركة المخصصة للاستحواذ، عن نيتها للاستحواذ على شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب»، والتي تمتلك منصّة التطبيق «تروث سوشيال».

ومن المتوقع، بحسب سي إن بي سي، بدء تداول أسهم الشركة المدمجة «ترامب ميديا»، الأسبوع المقبل، تحت الرمز التعريفي «DJT»، الذي يعبر عن الاختصارات الأولى لاسم ترامب.

وبعد تصويت مساهمي شركة «DWAC»، شهد سعر السهم انخفاضاً بنسبة تصل إلى 14 %، لكنه استعاد جزءاً كبيراً من تلك الانخفاضات في وقت لاحق، ومن المعروف أن نحو 11 % من أسهم «دواك» يتم بيعها بشكل قصير، ما يعني استخدامها للرهان على انخفاض سعر السهم.

ووفقاً لسعر السهم الافتتاحي لـ «دواك»، يوم الجمعة الماضية، فإنَّ قيمة أسهم ترامب في الشركة المدمجة ستصبح حوالي 3 مليارات دولار أو أكثر، ولكن لا يزال غير واضح، ما سيكون سعر السهم الافتتاحي للشركة المدمجة، مع بدء التداول بعد الدمج.

ويرى بعض المحللين أنه يمكن أن تكون الأسهم المحتجزة لترامب في الشركة المدمجة، مصدر دخل هام بالنسبة له، خاصةً مع وجود الإمكانية لرفع القيود على بيع الأسهم من قبل مجلس الإدارة، الذي يمكن أن يكون مملوكاً بشكل كبير من قبل أشخاص مقربين من ترامب.

ورغم هذه التطورات، لم تؤثر الدعاوى القضائية العديدة المقدمة مؤخراً ضد شروط الاندماج على جدول الإجراءات، ولكنها قد تؤثر في نهاية المطاف على توزيع الأسهم على أولئك الذين شاركوا في تحديد الاندماج في نهاية عام 2021.

وتأتي هذه التطورات، في ظل مواجهة ترامب لاحتمال أن تبدأ النائبة العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، في جمع حكم قضائي بقيمة 454 مليون دولار ضده.

ويواجه ترامب حالياً مصاريف قانونية ضخمة، نتيجة للقضايا الجنائية والمدنية التي يواجهها، بالإضافة إلى حكم مالي بقيمة 454 مليون دولار في قضية احتيال مدنية.

وعلى الرغم من محاولاته لإلغاء الحكم في هذه القضية، يواجه تحدياً من عدم توفر ما يكفي من النقدية لتقديم ضمان لشركات السندات لتأمين الحكم، ومنع جيمس من جمع المبلغ، ورغم ذلك، ادّعى ترامب في منشور على «تروث سوشيال»، أنَّ لديه «تقريباً نصف مليار دولار نقداً حالياً».

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