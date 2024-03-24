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محادثات أمريكية إسرائيلية حول هدنة مؤقتة في غزة

3/24/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء أمس، بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة موقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن بيرنز وبرنيع «غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة» من المحادثات، مضيفاً أن المفاوضات «ركّزت على التفاصيل ونسبة تبادل الرهائن والأسرى».

ويجري وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون، منذ أسابيع، محادثات ترمي إلى التوصل إلى هدنة ثانية في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، تتضمّن الإفراج عن رهائن مقابل سجناء فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

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