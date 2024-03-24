تشواميني: الهزيمة أمام ألمانيا جرس إنذار لفرنسا

قال لاعب وسط فرنسا أوريلين تشواميني إنه يتعين على منتخب بلاده اعتبار هزيمته 2-صفر أمام نظيره الألماني بمثابة جرس إنذار بعد التفوق الواضح للفريق الألماني في المواجهة الودية التي أقيمت الليلة الماضية في ليون الفرنسية.

أحرز فلوريان فيرتس أسرع هدف دولي لألمانيا بعد سبع ثوان فقط من البداية قبل أن تضاعف مستضيفة بطولة أوروبا 2024 تقدمها في بداية الشوط الثاني من خلال كاي هافرتس.

وقال تشواميني في تصريحات تلفزيونية "أعتقد أنهم تفوقوا علينا في جميع الجوانب.

"لم نتمكن من تطبيق خطتنا في المباراة. لعبنا في مواجهة فريق كبير. علينا تحسين مستوى أدائنا فرديا وجماعيا."

وأضاف لاعب الوسط قوله "هذا جرس إنذار. لكن لا داعي للمبالغة في رد الفعل أيضا. فنحن نعرف جيدا قدراتنا ونثق فيها."

وقال المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إن لا يمكن لفرنسا تبرير الهزيمة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية "بدأنا المباراة بصورة سيئة وواجهنا متاعب نتيجة لذلك وجاء رد فعلنا بطيئا ولم نتمكن من التهديف عندما سنحت لنا أفضل الفرص."

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في مباراة ودية ثانية أمام نظيره التشيلي في ملعب فيلودروم في مرسيليا الثلاثاء المقبل.

وستقام بطولة أوروبا 2024 ما بين 14 يونيو

و14 يوليو .

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