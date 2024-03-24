أمضت سنوات من طفولتها في دولة عربية.. من هي الأميرة كيت ميدلتون؟

أعلنت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني، الأمير وليام، في رسالة مصورة، الجمعة، أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان عقب خضوعها لجراحة في البطن في يناير.

ولدت كاثرين إليزابيث ميدلتون (42 عاما)، الابنة الكبرى بين ثلاثة أطفال، ببريطانيا في التاسع من يناير عام 1982 في عائلة من الطبقة الوسطى، وليست أرستقراطية، من بيركشاير غرب لندن.

عمل والدها مايكل طيارا وعملت والدتها كارول مضيفة طيران قبل تأسيس شركة للطلبات عبر البريد لبيع مستلزمات الحفلات.

عاشت أكثر من عامين من طفولتها المبكرة مع عائلتها في عمّان بالأردن قبل عودتهم إلى بريطانيا.

ووفقا لمجلة "بيبول"، انتقلت كيت، مع عائلتها إلى الأردن، في سن الثانية، بسبب وظيفة والدها مايكل ميدلتون في الخطوط الجوية البريطانية، حيث عاشت عائلة ميدلتون في الخارج لمدة عامين ونصف، وتوجهت أميرة المستقبل إلى الحضانة هناك.

التحقت كيت بمارلبورو كوليدج، وهي مدرسة خاصة في جنوب غرب إنجلترا، وقابلت زوج المستقبل في جامعة سانت آندروز في اسكتلندا، عام 2001، حيث درست تاريخ الفن هناك. وعاش الاثنان في منزل مشترك مع أصدقاء.

بحلول أبريل عام 2004، أصبحت علاقتهما علنية حين ذهبت للتزلج مع وليام وشقيقه الأصغر هاري ووالدهما، الملك تشارلز الآن، في رحلتهم السنوية إلى سويسرا.

انفصلا لفترة وجيزة، في عام 2007، بعد أن خدم وليام في أنحاء البلاد في إطار تدريبه العسكري قبل أن تعود علاقتهما من جديد.

أعلنت خطوبتهما، في نوفمبر عام 2010، وأهدى وليام لكيت خاتم والدته الأميرة ديانا الشهير الذي يضم ياقوتة زرقاء تحيط بها قطع من الألماس. وتزوجا، في 29 أبريل عام 2011، في كنيسة وستمنستر في حفل شاهده الناس في أنحاء العالم.

في يوم زفافها، أصبحت كيت دوقة كامبردج بعد أن حصل زوجها على لقب دوق. ومع وفاة الملكة إليزابيث، في سبتمبر عام 2022، أصبح وليام أميرا لويلز، وأصبحت كيت تحمل لقب أميرة ويلز.

أمضت أربعة أيام في المستشفى بسبب غثيان الحمل، في ديسمبر عام 2012. ووُلد الطفل الأول للزوجين الأمير جورج في 22 يوليو 2013 وسط تغطية إعلامية عالمية مكثفة. وولدت الابنة شارلوت في الثاني من مايو عام 2015، وولد الابن الثالث، لويس، في 23 أبريل عام 2018.

بدأت كيت ووليام حياتهما الزوجية في منزل ريفي في منطقة نائية بشمال ويلز، ثم انتقلا إلى أنمر هول، قصرهما الريفي الواقع في إقطاعية ساندرينجهام الملكية في نورفولك في شرق إنجلترا، ليلائم ذلك وظيفة وليام كقائد طائرة إسعاف هليكوبتر.

انتقلا للعيش في قصر كينسنغتون، بوسط لندن بعد أن تولى وليام المهام الملكية بشكل كامل، في يوليو عام 2017. ويقيم الزوجان الآن بالأساس في منزل ريفي في منطقة وندسور غربي لندن بالقرب من مدرسة أطفالهما.

خضعت كيت لجراحة ناجحة في البطن، في يناير الماضي، وأمضت أسبوعين في المستشفى. ولم تنشر تفاصيل لكن قصر كينسنغتون، قال إن الحالة ليست سرطانية.

بصفتها أحد أفراد العائلة المالكة، انصب تركيزها على تجارب الطفولة المبكرة وأيضا على مسائل الصحة العقلية.

كيت مصورة هاوية متحمسة، ودأبت وسائل الإعلام على نشر الصور التي تلتقطها لعائلتها للاحتفال بأعياد ميلاد أطفالها وغيرها من المناسبات المهمة.

لكنها اضطرت، في شهر مارس، إلى الاعتذار عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة أصدرها مكتبها في قصر كينسنغتون، في وقت لم تظهر فيه لأسابيع بعد الجراحة الأولية.

كيت هي راعية نادي عموم إنجلترا وبطولة ويمبلدون والاتحاد البريطاني للتنس، وهي راعية اتحاد الرجبي في إنجلترا.



