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منتخب الجودو يحرز برونزية في بطولة تبليسي جراند سلام

3/24/2024 7:17:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز طلال شفيلي لاعب منتخب الجودو ميدالية برونزية في "وزن تحت 81 كجم" ببطولة "تبليسي "جراند سلام" بجورجيا.

وحقق شفيلي 3 انتصارات متتابعة ضمن المجموعة الثانية، بتفوقه أولاً على الروسي تاولان باسيف ثم البرتغالي أنري إيجوتيدز في الدور الثاني، والأذربيجاني عمر راجابلي في ربع النهائي، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الأوزبكي شريف الدين بولتابويف بضربة "تحت الكعب"، ليحقق الميدالية البرونزية.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن البرونزية تضاف لسلسلة نجاحات المنتخب عالمياً وترجمة لخطة الاتحاد الاستراتيجية، لاسيما أن البطولة تعد من أقوى الفعاليات لهذا العام بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 83 دولة.

وأضاف:" قدم اللاعب طلال شفيلي مستويات قوية في المنافسات التي خاضها، وحقق 3 انتصارات تعطي مؤشرات إيجابية، والخسارة التي تعرض لها جاءت بفارق بسيط للغاية، ونتطلع لمتابعة تقديم هذا المستوى في المنافسات الدولية القادمة".

من جهته قال اللاعب شفيلي عن إنجازه في البطولة: "تشكل هذه الميدالية دافعاً معنوياً كبيراً في فترة الإعداد المقبلة بعدما نجحت بالتأهل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأتطلع لإظهار مستوى أفضل في بطولة العالم بأبوظبي في مايو المقبل، والعمل على حصد المزيد من النتائج الجيدة".

من جانب آخر يختتم اللاعب جريجوري آرام مشاركة المنتخب في البطولة غداً ضمن منافسات "وزن تحت 90 كجم" أمام جيني أنطونيو لاعب منتخب الأوروجواي في المجموعة الرابعة.

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