هونغ كونغ تسجل أعلى درجة حرارة خلال شهر مارس منذ 140 عاماً

سجلت هونغ كونغ اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة مسجلة خلال شهر مارس منذ 140 عاما، بحسب ما أعلنه مرصد المدينة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاحد بأن درجة الحرارة القصوى التي تم قياسها في المرصد بلغت 5ر31 درجة مئوية (7ر88 درجة فهرنهايت) - وهي أعلى درجة تم تسجيلها خلال شهر مارس منذ بدء التسجيل في عام 1884.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 32 درجة مئوية في المناطق الشمالية القريبة من مدينة شنتشن في البر الرئيسي الصيني.

وكان المرصد حذر يوم الخميس الماضي من توقعات بأن تشهد المدينة درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي هذا العام، "مع وجود احتمال كبير بأن تصل درجات الحرارة إلى أعلى 10 درجات تم تسجيلها على الإطلاق".

جدير بالذكر أن تغير المناخ تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تكرر الظواهر الجوية القاسية وحدتها في أنحاء العالم.



