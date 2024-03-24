قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل

قوات الاحتلال تطلق القنابل الدخانية على مستشفى الأمل
التاريخ
3/24/2024 7:08:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل دخانية على مستشفى الأمل بخان يونس لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه.
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