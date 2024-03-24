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كشف سبب تأخير إعلان انضمام مبابي إلى ريال مدريد

3/24/2024 7:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، الجمعة، التعليق على مستقبله، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب باريس سان جيرمان وقع بالفعل على عقده مع ريال مدريد.
وأوضح قائد منتخب فرنسا خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة ألمانيا، أنه يركز على بطولة أوروبا المقبلة، وأضاف: وليس لدي أي شيء لأعلن عنه.
فيما كشف جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان، ومحلل إذاعة "مونتي كارلو" أن مبابي وقع لريال مدريد، وسيعلن عن ذلك قبل كأس أوروبا، أو عندما يتم إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، وإذا تم إقصاء ريال مدريد من البطولة القارية أمام مانشستر سيتي أو في نصف النهائي.
وأضاف اللاعب السابق: طالما أن هناك إمكانية لمشاهدة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فلن يفعل ذلك، لن يعلن أي شيء.
وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في 9 أبريل، وفي اليوم التالي سيلاقي باريس سان جيرمان فريق برشلونة، وسيكون الإياب يومي 16 و17 أبريل.

ملاعب

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