كشف سبب تأخير إعلان انضمام مبابي إلى ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، الجمعة، التعليق على مستقبله، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب باريس سان جيرمان وقع بالفعل على عقده مع ريال مدريد.
وأوضح قائد منتخب فرنسا خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة ألمانيا، أنه يركز على بطولة أوروبا المقبلة، وأضاف: وليس لدي أي شيء لأعلن عنه.
فيما كشف جيروم روثين، لاعب باريس سان جيرمان، ومحلل إذاعة "مونتي كارلو" أن مبابي وقع لريال مدريد، وسيعلن عن ذلك قبل كأس أوروبا، أو عندما يتم إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، وإذا تم إقصاء ريال مدريد من البطولة القارية أمام مانشستر سيتي أو في نصف النهائي.
وأضاف اللاعب السابق: طالما أن هناك إمكانية لمشاهدة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فلن يفعل ذلك، لن يعلن أي شيء.
وسيلعب ريال مدريد مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في 9 أبريل، وفي اليوم التالي سيلاقي باريس سان جيرمان فريق برشلونة، وسيكون الإياب يومي 16 و17 أبريل.
ملاعب
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