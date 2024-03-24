الأهلي المصري يصدر بيانا بشأن إصابة نجمه إمام عاشور مع المنتخب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن نجم خط وسطه إمام عاشور سيخضع لعملية جراحية في الكتف، بعد إصابته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في "كأس عاصمة مصر" الودية الجمعة الماضي.وقال نادي الأهلي في بيان على موقعه: "الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف".ولم يحدد جاب الله فترة غياب إمام عاشور عن الملاعب لكن تقارير إعلامية ذكرت أن مدة التعافي من مثل هذه الإصابات في الكتف تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.



وكان عاشور تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر ونيوزيلندا بعدما تدخل عليه أحد مدافعي الفريق المنافس بقوة.



واضطر مدرب منتخب مصر، حسام حسن، لاستبدال عاشور في الدقيقة 25 وأشرك حمدي فتحي بدلا منه.

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